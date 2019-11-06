Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Riad", Castrop-Rauxel

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Riad", Castrop-Rauxel

"Riad", Castrop-RauxelJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Riad", Castrop-Rauxel

45 Min.
Ab 6

Die Woche im Ruhrgebiet beginnt mit dem 36-jährigen Tarik Sealiti und seinen mediterranen Genusswelten namens "Riad". Der höfliche Restaurantleiter aus Castrop-Rauxel will seine vier Mitstreiter mit marokkanischer Küche und seinem seltenen Indoor-Holzkohle-Grill, ein Unikum in NRW, von sich überzeugen. Ob auch die anderen Gastronomen Feuer und Flamme für diese Art der Zubereitung sind, wird sich zeigen ... Rechte: kabel eins

