Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Toni Maccheroni", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Toni Maccheroni", Düsseldorf

"Toni Maccheroni", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Toni Maccheroni", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tag eins für "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf. In NRWs Landeshauptstadt macht der 50-jährige Antonio Impagnatiello mit seinem Restaurant "Toni Maccheroni" den Anfang. Im Stadtteil Flingern will der verrückte Vollblut-Italiener seine vier Mitstreiter mit seiner anspruchsvollen internationalen Küche von sich und seinem Lokal überzeugen. Ob das dem spaßigen Entertainer gelingt, wird sich zeigen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen