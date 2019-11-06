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Mein Lokal, Dein Lokal

"Tafelsilber", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Tafelsilber", Düsseldorf

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Folge vom 06.11.2019: "Tafelsilber", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Den Finaltag in Düsseldorf bestreitet das Restaurant "Tafelsilber" von Pedro Schmidt. Mit frischer Küche in einer außergewöhnlichen Location will der 45-jährige Inhaber und Geschäftsführer seine Mitstreiter überzeugen. Selbst einige Prominente lassen sich hier regelmäßig die Steaks auf der Zunge zergehen. Werden Pedro und sein Team das Rennen gegen die vier Konkurrenten gewinnen und 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins

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