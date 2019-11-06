Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"O'Português", Aachen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"O'Português", Aachen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "O'Português", Aachen

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Das "O'Português" versprüht an Tag vier bei "Mein Lokal, Dein Lokal" keinen Hauch von Portugal. Nein, es bestürmt seine Gäste mit einem ganzen Schwall portugiesischer Power. Chef Paulo Balzer Raposo (43) ist nicht nur ein Könner am Herd, sondern auch ein wahrer Entertainer am Tisch. Mit portugiesischen Speisen versucht er, die Aachener Gastronomenrunde von sich zu überzeugen. Aber wie gehen seine Konkurrenten mit Paulos Temperament um? Rechte: kabel eins

