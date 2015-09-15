Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 15.09.2015
Folge vom 15.09.2015: "Smoegen", Stuttgart

44 Min.Folge vom 15.09.2015Ab 18

Das Restaurant "Smoegen" von Anette Bolz (41) lässt sich als lässiges Sterne-Restaurant mit skandinavischem Einschlag beschreiben. Ob Tatar vom Kalb mit Thunfischsoße und Senfeis, Bachsaibling mit Mokkakarotten, Wiesenkräutern und Eisenkrautöl oder Sommerbeeren mit Teesud, Dampf-Biskuit und weißer Schokolade - das "Smoegen" setzt auf Pflanzen und Kräuter statt auf klassischen Jus. Ob die kritischen Gastronomen Anettes Konzept erliegen?

