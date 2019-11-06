Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wohnzimmer", Dortmund

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Wohnzimmer", Dortmund

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Wohnzimmer", Dortmund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im "Wohnzimmer" von Shari Opitz (21) geht es gemütlich zu. Die kleine Cafébar ist mit einzigartigen Vintagemöbeln eingerichtet und wird ihrem Namen mehr als gerecht. Sonnenschein Shari kümmert sich liebevoll um jeden einzelnen Gast. Unserer Expertenrunde serviert sie klassische Fleischgerichte, vegetarische Köstlichkeiten und vegane Schmankerl. Ob es den anderen auch schmeckt? Rechte: kabel eins

