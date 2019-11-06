Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Chicago Meatpackers", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Chicago Meatpackers", Hamburg

"Chicago Meatpackers", HamburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Chicago Meatpackers", Hamburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In dieser Woche startet "Mein Lokal, Dein Lokal" mit dem Burger- und Steakhaus "Chicago Meatpackers", in dem Betriebsleiterin Jennifer Jones (32) und ihr Team authentische amerikanische Küche anbieten. Besonders viel Wert legt die junge Mutter dabei auf eine qualitativ hochwertige und frische Zubereitung - und das zu günstigen Preisen. Werden die vier anderen Gastronomen das kleine Stück Amerika mitten in Hamburg-Eppendorf genauso lieben wie sie? Rechte: kabel eins

