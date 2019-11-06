Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Petit Bonheur", Hamburg
Folge vom 06.11.2019
Französische Chansons, stilvolle Ölgemälde, edler Champagner, exquisite Speisen - mit dem "Petit Bonheur" hat Gastgeber Ergün Uysal (40) ein Stück französisches Lebensgefühl nach Hamburg gebracht. Das gehobene Speiseangebot umfasst ausgefallene Crêpes, Maispoulardenbrust, Beef Tartar, Weinbergschnecken und andere französische Delikatessen. Ob Ergün die kritischen Gastronomen damit überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
