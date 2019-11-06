Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Refugium", Nürnberg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Refugium", Nürnberg

"Refugium", NürnbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Refugium", Nürnberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Nürnberg findet heute im imposanten "Refugium" statt. Gastgeber Jan Werner (49) und seine Familie geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einzufahren. Exquisite Fleisch- und Wildgerichte sollen den anderen den Rang ablaufen. Ob die Rechnung aufgeht? Rechte: kabel eins

