Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Holzschuppen", Burg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Aus alt mach neu" heißt es am Dienstag in der Spreewald-Spezial-Woche. In einer ehemaligen Schlecker-Filiale hat der jüngste Teilnehmer der Runde Steve Glombik (27) sein Erlebnisrestaurant "Holzschuppen" errichtet. Angetreten mit dem Ziel, die regionale Gastronomie-Szene aufzuwirbeln, hat sich der in Burg beheimatete "Holzschuppen" etabliert. Wie reagieren die anderen Gastronomen auf den jungen Wilden? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins