Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Pöschkes", Wuppertal
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das waschechte Wuppertaler Original Eveline Pöschke (56) begrüßt am Dienstag ihre Mitstreiter in ihrem Lokal "Pöschkes". In gemütlicher Atmosphäre und mit ihrem Mann Rainer am Herd will die älteste Teilnehmerin der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Runde ihr persönliches Schmuckstück präsentieren. Das Lokal hat sich in der Region als Topadresse etabliert. Wie werden die anderen Restaurantbesitzer auf die Vollblut-Gastronomin und ihr Konzept reagieren? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins