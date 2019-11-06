Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Zoozie'z", München

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Zoozie'z", München

"Zoozie'z", MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Zoozie'z", München

44 Min.
Ab 6

Der Wochensieger der Münchner Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" wird heute im "Zoozie'z" ermittelt. Gastgeber Rainer Glück (52) bittet in loungiger Atmosphäre zu Tisch. Wird das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Lokal seinem Ruf gerecht werden und den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einheimsen? Oder kann sich einer der Konkurrenten durchsetzen? Rechte: kabel eins

