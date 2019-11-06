Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Zoozie'z", München
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Wochensieger der Münchner Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" wird heute im "Zoozie'z" ermittelt. Gastgeber Rainer Glück (52) bittet in loungiger Atmosphäre zu Tisch. Wird das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Lokal seinem Ruf gerecht werden und den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einheimsen? Oder kann sich einer der Konkurrenten durchsetzen? Rechte: kabel eins
