Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "T.R.U.D.E", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Auf der Zielgeraden geht es für die vier Gastronomen in Hamburg tief runter unter die Elbe - genauer gesagt in die "T.R.U.D.E.", das "Wohnzimmer" Barmbeks. Dort wollen Profigastronom Holger Völsch (47) und seine rechte Hand Andreas mit Cross-over-Küche bei den Gästen punkten. Ob das Lokal mit Industriecharakter und die Speisen bei den Testern ankommen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins