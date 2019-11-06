Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"MS Kragenhai", Usedom

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"MS Kragenhai", Usedom

"MS Kragenhai", UsedomJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "MS Kragenhai", Usedom

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Mittwoch geht es nach Peenemünde auf ein richtiges Schiff. Auf dem ehemaligen Fischkutter "MS Kragenhai" begrüßt der Geschäftsführer Tom Schaller (46) seine Mitstreiter mit frischen Fischgerichten, einer engen, aber gemütlichen Schiffsatmosphäre und einer einzigartigen Bord-Crew. Ob die schiffszubereiteten - ?? Gerichte und Tom als Gastgeber überzeugen können? Rechte: kabel eins

