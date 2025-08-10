Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 3: Der Pop-Up-Brautladen
42 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 6
Nach einer lebensbedrohlichen Nieren-Erkrankung hat Braut Alyssa wieder neuen Lebensmut und freut sich auf die Auswahl ihres perfekten Hochzeitskleides. Braut Shornell steckt hingegen in einem Kleid-Dilemma und die Berater versuchen, sie daraus zu befreien.
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited