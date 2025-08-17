Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 4: Die Schönheitskönigin
41 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 6
Die Verkaufsberater haben im Laufe ihrer Arbeit schon vieles erlebt, doch eine solch komplizierte Familiendynamik wie bei Braut Kandace haben selbst die abgehärtesten Mitarbeiter noch nicht gesehen.
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited