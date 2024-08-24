Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 1: Braut im Doppelpack
25 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6
Jenaya und Terinni sind seit vielen Jahren beste Freundinnen. Beide werden kurz nacheinander heiraten und wollen alles zusammen erledigen, auch den Kauf des Brautkleides. Nur leider haben sie sich online in ein- und dasselbe Kleid verliebt. Und auch im Salon findet keine von beiden eine Robe, mit der sie auch glücklich werden könnte. Eine harte Belastungsprobe für die Freundschaft ...
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited