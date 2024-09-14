Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Wettkampf ums Kleid

sixxStaffel 8Folge 11vom 14.09.2024
Wettkampf ums Kleid

Wettkampf ums KleidJetzt kostenlos streamen

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 11: Wettkampf ums Kleid

24 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6

Rivalen auf dem Spielfeld, Liebende im Privatleben: Die Basketball-Stars Glory Johnson und Brittney Griner wollen ihre Hochzeit auf Hawaii feiern. Glory möchte sich dafür in ein traumhaftes Brautkleid werfen. Braut Mori hat hingegen einen besonders riskanten Plan: Sie möchte vor der Hochzeit noch 20 Kilo abnehmen und zur Motivation das Kleid schon in der kleineren Größe kaufen. Ob das gut geht?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
sixx
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Alle 3 Staffeln und Folgen