Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

sixxStaffel 8Folge 16vom 31.08.2024
Folge 16: City oder Country?

24 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 6

Braut Tareka ist ein echtes Großstadtmädchen. Die Liebe zu ihrem Verlobten hat sie jedoch aufs Land verschlagen. Um sich perfekt anzupassen, möchte sie ein rustikales Kleid aus Spitze, was ihre Freundinnen jedoch entschieden ablehnen. Monte bringt ihr daraufhin eine elegantere Robe. Als sich Tareka in dem Kleid sieht, weiß sie, dass sie im Herzen eine Großstadtprinzessin geblieben ist.

sixx
