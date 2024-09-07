Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Licht am Ende des Tunnels

sixxStaffel 8Folge 17vom 07.09.2024
Folge 17: Das Licht am Ende des Tunnels

25 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 6

Braut Michelle hatte in den letzten Monaten keinen Kopf für Hochzeitsvorbereitungen und den Kauf eines Brautkleides - ihr Verlobter Matt benötigte nach einem schweren Unfall all ihre Zuwendung. Nachdem das Supermodel Niki Taylor von der tragischen Geschichte erfahren hat, begleitet es die Braut beim Kleiderkauf. Schon das erste vorgeschlagene Kleid scheint Michelle zu gefallen, doch Monte lässt seine voreilige Kundin nicht so einfach gehen.

sixx
