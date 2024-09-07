Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 6vom 07.09.2024
24 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 6

Dana Maxwell sucht ein Kleid, in dem sie wie Beyoncé aussieht. Ihre Familie möchte lieber, dass Dana sie selbst bleibt. Erschwerend kommt hinzu, dass Dana eine extrem große Oberweite hat, was die Auswahl einschränkt. Lori steckt die Braut in ein besticktes Kleid, das Dana ausgewählt. Ihre Mutter findet, dass sich Beyoncé in diesem Kleid eine Scheibe von Dana abschneiden kann.

