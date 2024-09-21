Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 14: Der Country Star
24 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 6
Der Country-Sänger Jimmy Stanley überrascht mit Montes und Loris Hilfe seine zukünftige Frau und Riesenfan der Show mit einem Heiratsantrag und einem anschließenden Trip in den Brautsalon. Die Braut ist noch unentschlossen und etwas überfordert, doch die Profis stehen ihr beratend zur Seite.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited