Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025Jetzt kostenlos streamen
Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025
Folge 1: Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025
52 Min.Folge vom 18.05.2025
JJ - ein außergewöhnlicher Song-Contest-Gewinner. Die Doku bietet einen tiefen Einblick in das Leben und den Werdegang von Johannes Pietsch. Anstatt sich nur auf die üblichen Stationen eines ESC-Teilnehmers zu konzentrieren, beleuchtet der Film die persönlichen Hintergründe, die diesen jungen Künstler geformt und angetrieben haben. Die Zuschauer erfahren, wer ihn gefördert und was ihn dazu befähigt hat, durch Originalität und Professionalität aus der Masse herauszustechen. Bildquelle: ORF/Pavla Hartmanová
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0