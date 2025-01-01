Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 101: Himbeer-Zitronen-Schnitten
10 Min.Ab 6
Mein Sohn hat kürzlich gemäßigt erbost angemerkt, dass ich doch wieder einmal etwas Neues backen sollte. Das Interessante an diesem Wunsch ist, dass ihm - sobald er etwas Neuartiges vor sich stehen hat - bewusst wird, dass ihm das Bekannte lieber ist. Dieses Phänomen im Hinterkopf habe ich also etwas Altes neu verpackt - Himbeer-Zitronen-Sirup. Eine Annäherung in Kuchenform.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm