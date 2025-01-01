Roter Rüben "Kuss Kuss" mit SchafkäseJetzt kostenlos streamen
Ich mache Couscous normalerweise immer klassisch - mit heißen Fond oder einfach nur gesalzenem Wasser gar gezogen und fertig. Ein alter Bekannter aus der Haubenküche, Bernie Rieder, zeigte mir nun eine ebenso überraschende wie naheliegende Variante: der Couscous wird in heißem Saft von Roten Rüben gegart. Knallt nicht nur geschmacklich, sondern auch farblich.
