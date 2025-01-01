Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Liebstöckelsuppe mit Milzschnitten

just cookingStaffel 1Folge 113
Liebstöckelsuppe mit Milzschnitten

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 113: Liebstöckelsuppe mit Milzschnitten

10 Min.Ab 6

Der Duft von Liebstöckel holt mich zurück in die Kindheit, sonntags stellte meine Mutter schon in der Früh einen großen Topf Rindsuppe zu, die ohne den Liebstöckel nicht das selbe gewesen wäre. Doch das verösterreicherte Maggikraut kann mehr, als nur für die beste Nebenrolle nominiert zu sein. Uwe Machreich zeigt uns, wie. Doch nicht nur das - er brachte mir auch meine erste Milz näher.

