Spinatspätzle mit SchinkenrahmsauceJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 120: Spinatspätzle mit Schinkenrahmsauce
5 Min.Ab 6
Wenn ich auf Urlaub nach Tirol fahre, lasse ich eines garantiert zu Hause: die Vernunft. Ich esse, was mir zwischen die Finger kommt. Unter anderem Spatzeln - entweder mit Spinat und Speck, es ist einfach jede Sünde wert. Darum habe ich eine Kitzbüheler Bäuerin eingeladen, die mir die echten Spatzeln zeigt, ohne modernen Schnickschnack oder neue Interpretationen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm