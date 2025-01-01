Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 123: Osterzopf
5 Min.Ab 6
Meine Patenkinder bekommen immer wunderschöne Osterkränze oder -zöpfe. Was sie nicht wissen: Meine Mutter hat sie gebacken. Ich hatte nämlich zeitlebens gehörigen Respekt/Spundus vor Germteig. Nachdem meine Mutter findet, ich sei mittlerweile alt genug, um meinen eigenen Germteig zu backen (eher gemein von ihr), musste ich mich überwinden. Und siehe da: Mit ein bisschen Coaching ist das Ganze ein Kinderspiel. Ab sofort backe ich mein Striezel selbst.
