Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 124: Schnelle Pasta mit Erbsen
3 Min.Ab 6
Wenn ich gar nicht weiß, wohin mit mir in der Küche, dann gibt es Pasta. Mein Sohn leidet sehr oft unter meiner Experimentierwut, am liebsten hat er doch Bolognese, Pesto und Carbonara. ¿Wer braucht denn neue Rezepte, wenn es schon drei sehr gute gibt?¿ Die Antwort ist einfach: ¿Ich¿. Ich liebe frische Erbsen im Frühling, man ist bei diesem Rezept aber nicht im Saisonzwang, sondern kann es sehr gut das ganze Jahr über mit tiefgekühlten Erbsen machen. Dazu Creme frâiche, etwas Knoblauch, Parmesan, Minze und hauchzarter Prosciutto und selbst mein Sohn muss zugegen, dass so manche neuen Kreationen ihre Berechtigung haben.
