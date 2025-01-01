Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Tortilla Espanola

just cookingStaffel 1Folge 135
Tortilla Espanola

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 135: Tortilla Espanola

6 Min.Ab 6

Tortilla Española ist ungefähr das emotionale Äquivalent zu unserem Schnitzel. Begibt man sich im Internet auf die Rezept-Suche, bekommt man 2.650.000 Treffer. Das wollen wir nicht, sondern einfach nur das beste Rezept. Ich bin überzeugt, dass ich es gefunden habe ¿ dank der Winzerin Adriana González vom Weingut Lichtenberger-González im Burgenland. Sie ist der Liebe wegen nach Österreich gezogen, bis dahin hat sie mit ihrer Mutter an der besten Version der Erdäpfel-Ei-Flade gefeilt. Das war es wert. Und wie.

