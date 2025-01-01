Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Nutella-Kekse mit Cranberries

just cookingStaffel 1Folge 137
Nutella-Kekse mit Cranberries

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 137: Nutella-Kekse mit Cranberries

3 Min.Ab 6

Es gibt einen gemeinsamen Nenner all unser Kindheitserinnerungen: Nutella. Diese haselnussige Crème gab es bei uns nur am Sonntag aufs Brot und schon beim Schlafengehen am Vorabend freute ich mit darauf. Ich habe ein bisschen experimentiert und kinderleichte Nutella-Cookies erfunden, die den Geschmack gemeinsam mit getrockneten Cranberries besonders gut rüberbringen. Einziges Problem: schweres Suchtpotenzial.

