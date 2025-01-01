Schweinerücken mit Sauce Maltaise und BabyspinatJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 140: Schweinerücken mit Sauce Maltaise und Babyspinat
6 Min.
Ich bin eine große Verfechterin der klassischen Saucen und finde, sie können ein ansatzweise banales Gericht in den Adelsstand erheben. Sebastian Hurnaus vom Casino Restaurant in Wien zeigt uns, was hinter der Sauce Maltaise steckt ¿ und die wichtigsten Tricks, damit der Klassiker gelingt. Dazu gibt es einen saftigen Schweinerücken aus Niederösterreich. Was will man mehr?
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm