Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 141: Schnelles Boeuf Stroganoff
Boeuf Stroganoff klingt nach großem Aufwand und Fortgeschrittenen-Niveau. Ist es aber nicht. Zugegeben, man muss für das Rindsfilet etwas tiefer in die Tasche greifen, aber nach meiner Devise ¿ lieber weniger Fleisch, aber wenn, nur richtig Gutes ¿ gönne ich es mir hin und wieder. Das Rezept für die Filetspitzen in säuerlicher Sauce wurde übrigens erstmals 1871 im russischen Kochbuch ¿Geschenk für junge Hausfrauen¿ von Jelena Molochowetz erwähnt. Der in Moskau engagierte französische Koch Charles Brière brachte es zu einem Kochwettbewerb nach Paris, von wo aus es seinen internationalen Siegeszug aufnahm. Ich koche nicht sehr gerne mit Essiggurkerln, weil mir der Geschmack oft zu dominant ist. Daher habe ich sie nicht mitgekocht, sondern mit roten Zwiebeln sauer eingelegt und am Ende über das fertige Gericht gestreut.
