Mein wunderbarer Kochsalon

Erdäpfelgnocchi mit Spinat und Trüffel

just cookingStaffel 1Folge 152
7 Min.

Gnocchi aus der Packung sind nicht schlecht, wenn es schnell gehen muss. Hat man aber ein bisschen Zeit und Muße, verursacht die Handarbeit einen geschmacklichen Quantensprung. Hubert Wallner vom See Restaurant Saag am Wörthersee zeigt, dass man kein technisches Genie sein muss, um perfekte Gnocchi selbst zu produzieren. Außerdem hat das Rollen, Formen, Drehen durchaus etwas Therapeutisches, vor allem, wenn man zu zweit daran arbeitet. Ehetechnisch sehr zu empfehlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

