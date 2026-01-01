Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Reinanken-Rollmops, Fenchel, Yuzu, Verjussauce

just cookingStaffel 1Folge 153
8 Min.

Wenn mein Vater früher Teufelsroller aus dem Glas fischte, drehte sich mir der Magen um. Sauer-scharf eingelegter Fisch stand als Kind nicht auf meiner Favoritenliste. Mit der Zeit habe ich mich ihm angenähert und seit ich mit Richard Rauch selbst Rollmöpse fabriziert habe, ist alles anders. Kein Wunder: heimische Fischfilets mit Fenchelkraut und Yuzuwürze gedämpft kann man unmöglich nicht mögen.

just cooking
