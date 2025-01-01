Tomatenvielfalt von Erich StekovicsJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 154: Tomatenvielfalt von Erich Stekovics
9 Min.
Einen Tomatensalat aus der Dreihauben-Küche ¿ das bekommen wir nicht alle Tage. Thomas Dorfer aus dem Landhaus Bacher in Mautern zeigt uns, wie man das Beste aus dem Paradeiser holt ¿ vom Wasser über das Püree bis zur einfachen Technik zum Enthäuten. Dazu gibt es besonders feinen Ricottaschaum. Ein Gastspiel auf der Gault&Millau-Genussmesse, jetzt im Kochsalon.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
