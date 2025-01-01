Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 155: "Seeviche" vom Seesaibling
Wenn sich schon die besten Köche unter einem Dach versammeln, dann wollen wir ihnen auch auf die Finger schauen. Vergangene Woche veranstalteten wir die dritte Gault&Millau Genussmesse im Kursalon in Wien und erstmals war ich auch mit meinem Kochsalon vertreten ¿ in Form einer Kochschule. Vertreter der jungen Haubenköche-Vereinigung ¿Jeunes Restaurateurs¿ zeigten ihre besten Tricks und Techniken aus der Profiküche für uns zu Hause zum Nachmachen. Den Beginn machte Lukas Nagl vom Restaurant Bootshaus am Traunsee und gab eine Lehrstunde im Umgang mit rohem Fisch ¿ filetieren, häuten, entgräten. Das Ganze dann zu einer ¿Seeviche¿ verarbeitet. Sehr spannend.
