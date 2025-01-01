Koreanisch marinierte Chicken WingsJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 162: Koreanisch marinierte Chicken Wings
6 Min.
Hinter dem Rücken meines Mannes habe ich mir wieder einmal ein neues Küchengerät gekauft: einen Philips Airfryer. Frittiert nicht mit Fett, sondern mit heißer Luft. Ich war anfangs sehr skeptisch und habe das Gerät erstmals mit koreanisch marinierten Chicken wings probiert. Top oder Flop? Das Ergebnis seht ihr in meinem neuen Video.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm