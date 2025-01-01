Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Tabbouleh mit Thunfisch

just cookingStaffel 1Folge 168
Tabbouleh mit Thunfisch

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 168: Tabbouleh mit Thunfisch

6 Min.

Ich: ¿Louis, bitte komm in die Küche und hilf mir Mittagessen kochen.¿Louis: ¿Was gibt es denn?¿Ich: ¿Etwas sehr Gutes.¿In der Annahme, ich koche das Einzige, was Louis bedingungslos in diese Kategorie einordnet, nämlich Nudeln, bequemte sich Mr. Lässig an meine Seite.Und dann das: Es gab Quinoa. Mit Gemüse. Und Thunfisch. Wäre die Kamera nicht gelaufen, hätte er mir eine Szene gemacht. So musste Louis da durch und hat sich tapfer geschlagen. Mein persönlicher Triumph: Er musste die Tabbouleh am Ende probieren und hat sie ehrlich für gut befunden. Erfolg auf der ganzen Linie.

