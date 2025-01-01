Knusprige Karfiolrolle mit Curry-MayonnaiseJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 188: Knusprige Karfiolrolle mit Curry-Mayonnaise
6 Min.Ab 6
Neue Idee mit dem Multitalent Karfiol: als vegetarische Fülle für knusprige Frühlingsrollen. Eine gelungene Austro-Version des Vorspeisenklassikers mit LGV Sonnengemüse, aus dem Fundus von Christoph Schuch (Restaurant Vestibül, 1010 Wien).
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm