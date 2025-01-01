Gegrillte Hirschsteaks mit Chilikürbis und DijonrahmJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 190: Gegrillte Hirschsteaks mit Chilikürbis und Dijonrahm
6 Min.Ab 6
Der Grill verdient mehr als das Standardprogramm zwischen Schweinskotelett und Berner Würstel. Daher gibt es bei mir diesmal Hirschfilet mit selbst gemachter trockener Gewürzmischung und Chilikürbis. Für uns das absolute Grillhighlight des bisherigen Sommers.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm