Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 197: Mini-Madeleines
5 Min.Ab 6
Eine meiner großen Backleidenschaften habe ich einer Köchin am Hof des Herzogs von Lothringen aus dem 18. Jahrundert zu verdanken: Madeleines. Feine, buttrige Sandmasse in eine spezielle Muschelfom gespritzt, kurz gebacken und schnell gegessen. Ein Suchtmittel der Sonderklasse.
