Folge 198: Kohlrabi-Risotto mit gebeizter Lachsforelle, Ingwer und Mangold
6 Min.Ab 6
Beim Risotto sitzt der Teufel im Detail. Welcher Reis, welcher Fond und muss man wirklich ständig rühren? Leo Doppler (Restaurant Hansen) zeigt es vor und kocht im Kochsalon ein asiatisch inspiriertes Risotto mit österreichischem Ingwer und Mangold vom LGV Sonnengemüse. Perfekt für den Herbst und unser Immunsystem.
