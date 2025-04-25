Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 201: Das ultimative Partybrot
5 Min.Ab 6
Lilly lud zum TV-Dinner und kam eine halbe Stunde davor drauf, dass sie vergessen hatte, mir davon zu erzählen. Ich verkochte meinen gerade erledigten Frühstückseinkauf mit Weißbrot, Schinken und Frischkäse und servierte den Damen das ultimative Partybrot. Auf den Fernseher hat dann niemand mehr geschaut.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm