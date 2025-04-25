Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 205: Knuspriges Mischbrot
9 Min.Ab 6
Ich gestehe: Ich backe lieber Brot als Kekse. Das mag an meinem knappen Zeitmanagement liegen, das es viel eher zulässt, einen Laib Brot zu formen als filigrane Vanillekipferln. Das Brot entstand im Kenwood Cooking Chef XL, einem meiner neuen besten Freunde
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm