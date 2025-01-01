Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 21: Persische Joghurtsuppe
4 Min.Ab 6
Mein Repertoire an kalten Suppen reichte lange Zeit nicht über Gazpacho und Gurkenkaltschale hinaus. Bei unseren kurzen Sommern ging sich das meistens ganz gut aus. Dann passierte mir diese persische Joghurtsuppe - leicht säuerlich, trotzdem reichhaltig mit frischem Knack - sie ist es wert, das Programm zu erweitern.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm