just cookingStaffel 1Folge 215
7 Min.

Mein Mann und ich sind seit 20 Jahren ein Paar und haben schon so einiges miteinander erlebt. Was nun neu dazu kommt: Wir haben einen Schweinedarm entwirrt und dann gefüllt. Das verbindet. Ich hatte gerade meinen Kenwood-Fleischwolf bekommen und da war ein Wurstfüllstutzen dabei. In die Hülle passt so gut wie jede Fülle, bei mir war es Schweinefleisch, getrocknete Tomaten und Mozzarella.

just cooking
