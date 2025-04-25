Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 215: Schweinsbratwürste Caprese
7 Min.
Mein Mann und ich sind seit 20 Jahren ein Paar und haben schon so einiges miteinander erlebt. Was nun neu dazu kommt: Wir haben einen Schweinedarm entwirrt und dann gefüllt. Das verbindet. Ich hatte gerade meinen Kenwood-Fleischwolf bekommen und da war ein Wurstfüllstutzen dabei. In die Hülle passt so gut wie jede Fülle, bei mir war es Schweinefleisch, getrocknete Tomaten und Mozzarella.
