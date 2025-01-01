Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 22: Bregenzerwälder Käsespätzle
6 Min.Ab 6
Sobald ich die Grenze Salzburg/Tirol überschreite, bleibt meine Essvernunft auf der Strecke. Je näher ich mich dem Ferienort nähere, umso lauter wird das Teufelchen in meinem Kopf, das schreit: ¿Kasspatzeln! Kasspatzeln!¿ Nun muss ich nicht mehr das kleine deutsche Eck passieren, denn Gernot Bischofberger vom Casino-Restaurant in Bregenz hat mir seine ultimative Originalversion gezeigt.
