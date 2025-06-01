In Rotwein geschmorter GamsbratenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 225: In Rotwein geschmorter Gamsbraten
5 Min.
Seit 25 Jahren bin ich Restaurantkritikerin und noch nie habe ich Gams gegessen. Seltsam, aber wahr. Nun kommt die Gamspremiere aus meinem eigenen Kochtopf bzw. Ofen. Sehr klassisch, geschmort mit Wurzelgemüse und traditionellen Gewürzen. Nur keine Experimente im Neuland. Und das war gut so, denn das Ergebnis war mehr als überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm