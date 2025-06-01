Sojamarinierter Lachs mit grünem SpargelJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 233: Sojamarinierter Lachs mit grünem Spargel
5 Min.
Bio-Lachs mit Spargel ist zur Zeit einer meiner Lowcarb-Lieblinge am Abend. Jetzt habe ich einen Weg gefunden, wie man sich danach möglichst rasch auf die faule Haut legen kann: Im Airfryer wird nicht nur der Lachs perfekt, nämlich außen fast knusprig und innen saftig, sondern auch der Abwasch ist in Nullkommanichts erledigt. Win win, würde ich sagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm